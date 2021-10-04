Курс гривні до долара майже не змінився
Понеділок, 4 жовтня 2021, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 жовтня на рівні 26,62 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,87 грн (на 1 жовтня – 30,82 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 жовтня на рівні 26,62 гривні.
1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,56 – 26,58 гривні.
1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.
Економічна правда
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