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Курс гривні до долара майже не змінився

Понеділок, 4 жовтня 2021, 09:00
 
фото: нбу

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 жовтня на рівні 26,62 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,87 грн (на 1 жовтня – 30,82 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 жовтня на рівні 26,62 гривні.

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,56 – 26,58 гривні.

1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.

Економічна правда

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