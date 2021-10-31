KSE про призначення тимчасового правління на УЗ: Кабмін не мав правовив підстав це вирішувати

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Аналітики KSE вважають, що Кабінет Міністрів, швидше за все, не мав правових підстав прийняти рішення щодо призначення тимчасового правління на Укрзалізниці замість наглядової ради.

Про це йдеться у публікації Soe Weekly для ЕП.

Вони зазначають, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори можуть здійснювати повноваження наглядової ради тільки у разі її відсутності.

"Виходячи з комплексного аналізу частини 2 статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства", під "відсутністю наглядової ради" слід розуміти ті випадки, коли для акціонерного товариства створення наглядової ради є необов’язковим. У тому числі це означає, що створення цього органу не передбачено статутом такого акціонерного товариства.

Для "Укрзалізниці" створення наглядової ради є обов’язковим відповідно до Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та Постанови КМУ № 142, а тому, де-юре, вона не є "відсутньою" навіть у випадку, якщо до її складу не обрано жодного члена", - йдеться у матеріалі.

За словами аналітиків, відповідно до чинного законодавства, повноваження призначати членів правління (крім голови правління, у випадку та таких держкомпаній, як "Укрзалізниця") належить до виключної компетенції наглядової ради. "Таким чином, Кабінет Міністрів, швидше за все, не мав правовив підстав прийняти таке рішення замість наглядової ради", - резюмували у KSE.

Вони також звернули увагу на те, що прийом документів на посаду голови правління закінчується раніше ніж прийом документів на посади незалежних членів наглядової ради. "Відтак, голова правління може бути обраний раніше ніж сформовано наглядова раду "Укрзалізниці". Якщо це відбудеться, то незрозуміло яким чином наглядова рада буде приймати участь в формуванні нового складу правління компанії", - сказано у статті.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів звільнив колишніх членів правління Укрзалізниці та призначив нових до обрання наглядової ради.

На сайті Міністерства економіки ​​було опубліковано оголошення про проведення відбору на посади незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці". Прийом документів від кандидатів триває до 29 жовтня 2021 р.

Також "Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду голови правління. Кандидати мають подати документи до 6 жовтня.