Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління

Понеділок, 13 вересня 2021, 19:35
 
фото: уз

АТ "Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Серед основних обов'язків:

  • головування та сприяння роботі правління товариства як колегіального органу;
  • застосування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з наглядовою радою, а також з правлінням та нижчими рівнями керівництва;
  • управління відносинами з урядом, як акціонера товариства;
  • забезпечення стратегічного та щоденного управління товариством, залізницею та промисловістю.

Серед вимог:

  • претендент повинен мати щонайменше 5 роки досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості президента, генерального директора, виконавчого директора, голови правління;
  • необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в сфері організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття / поглинання);
  • доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу;
  • кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;
  • успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проектів;
  • успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;
  • досвід впровадження кращих практик систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств;
  • мати бездоганну ділову репутацію;
  • вільно володіти українською/російською та англійською мовами.

"Претендент не має бути та не був протягом попередніх 5 років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою", - додали в УЗ.

Претендети мають подати документи до 6 жовтня - їх прийматиме компанія з пошуку і підбору персоналу Amrop.

Нагадуємо:

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мін’юст: борги Донецької залізниці з УЗ списали в рамках судового рішення 13 вересня 2021, 15:48
"Укрзалізниця" отримала 1,4 мільярда збитків за півроку 13 вересня 2021, 09:55
Шмигаль про локомотиви Alstom для УЗ: Україна не підпише контракт без локалізації 10 вересня 2021, 15:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!