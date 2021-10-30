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Центренерго розрахувалась з усіма вугільними боргами

Субота, 30 жовтня 2021, 10:00
 
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Рівень розрахунків ПАТ Центренерго з державними вугледобувними підприємствами на сьогодні склав 100%, також немає заборгованості перед шахтарями  за поставлене вугілля.

Про це повідомляється у прес-службі компанії.

"Товариство пішло назустріч шахтарям і, незважаючи на  умову відтермінування оплати за продукцію протягом 30 календарних днів, провело повний розрахунок з постачальниками палива за укладеними прямими договорами за відвантажену продукцію", - йдеться у повідомленні.   

В свою чергу, Центренерго  очікує від  українських шахтарів відповідних зустрічних кроків і виконання своїх договірних зобов’язань по відвантаженню продукції без порушень строків та в задекларованих обсягах.

Нагадуємо:

У Міненерго заявили, що у листопаді очікується імпорт 562 тисяч тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн - держкомпанією "Центренерго".

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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Центренерго борги вугілля шахтарі

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