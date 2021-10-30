Центренерго розрахувалась з усіма вугільними боргами
Рівень розрахунків ПАТ Центренерго з державними вугледобувними підприємствами на сьогодні склав 100%, також немає заборгованості перед шахтарями за поставлене вугілля.
Про це повідомляється у прес-службі компанії.
"Товариство пішло назустріч шахтарям і, незважаючи на умову відтермінування оплати за продукцію протягом 30 календарних днів, провело повний розрахунок з постачальниками палива за укладеними прямими договорами за відвантажену продукцію", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу, Центренерго очікує від українських шахтарів відповідних зустрічних кроків і виконання своїх договірних зобов’язань по відвантаженню продукції без порушень строків та в задекларованих обсягах.
Нагадуємо:
У Міненерго заявили, що у листопаді очікується імпорт 562 тисяч тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн - держкомпанією "Центренерго".
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.
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