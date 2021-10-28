Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 26,33 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,50 грн (на 28 жовтня – 30,64 гривні).
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 26,37 гривні.
28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
28 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.
Економічна правда
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