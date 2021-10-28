Офіційний курс гривні продовжив зміцнення

unsplash

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 26,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,50 грн (на 28 жовтня – 30,64 гривні).

Читайте також: Гривня продовжує зміцнюватися і знову б'є рекорди. Що буде з курсом до кінця року?

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 26,37 гривні.

28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

28 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.

Економічна правда