Курс валют на 28 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,30 – 26,32 гривні;

Євро – 30,54 – 30,56 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,47 гривні. Євро купують за 30,32 гривні, продають за 30,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,34 – 26,41 гривні, євро – 30,49 – 30,59 гривні.

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Нагадуємо:

27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 26,37 гривні

Економічна правда