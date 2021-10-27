Мінфін продав держоблігацій на понад 17 мільярдів

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На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 жовтня Мінфін залучив до бюджету 17,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Інвесторам запропонували 6 випусків цінних паперів у гривні і один випуск - у доларах США.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 6 років.

Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік.

"Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 1-річних, 2-річних та 6-річних паперах. Всього від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 6,8 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,5%, 1-річних ОВДП - 11,50%, 1,5-річних - 11,57%, 2-річних - 12,46%, 3-річних - 12,56%, 6-річних - 13,10%.

А від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили 395 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 14 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 1,17 млрд грн до бюджету, за паперами терміном до 1,5 року ставки зросли на 22 - 100 б.п.

Міністерство фінансів на аукціоні 21 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 5 млрд грн до бюджету, за паперами терміном 1 – 3 роки ставки зросли.

Мінфін на аукціоні 28 вересня залучив до бюджету 6,96 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої держпозики у гривні.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 жовтня Мінфін залучив до бюджету 2,465 млрд грн.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 12 жовтня Мінфін залучив до бюджету 514 млн гривень.

19 жовтня Мінфін залучив до бюджету 2,148 млрд грн від продажу ОВДП у гривні та доларах.

Економічна правда