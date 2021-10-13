Мінфін продав гривневих держоблігацій лише на 500 мільйонів

фото: міністерство фінансів

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 12 жовтня Мінфін залучив до бюджету 514 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували 5 випусків цінних паперів у гривні.

"Ставки за всіма випусками залишились незмінними порівняно з попередніми аукціонами. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 11,50%, 1,5-річних - 11,57%, 2-річних - 12,40%, 3-річних - 12,49%, а 5-річних - 12,75%.

Найбільший попит був зосереджений на 1-річних та 5-річних інструментах", - заявили у відомстві.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 14 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 1,17 млрд грн до бюджету, за паперами терміном до 1,5 року ставки зросли на 22 - 100 б.п.

Міністерство фінансів на аукціоні 21 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 5 млрд грн до бюджету, за паперами терміном 1 – 3 роки ставки зросли.

Мінфін на аукціоні 28 вересня залучив до бюджету 6,96 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої держпозики у гривні.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 жовтня Мінфін залучив до бюджету 2,465 млрд грн.

Економічна правда