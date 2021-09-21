Мінфін продав держоблігацій на 5 мільярдів і знову підняв ставки

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Міністерство фінансів на аукціоні 21 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 5 млрд грн до бюджету, за паперами терміном 1 – 3 роки ставки зросли.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

На аукціоні були представлені випуски облігацій у гривні та у доларі. Щодо гривневих, їх було запропоновано 5 випусків терміном від 6 місяців до 3 років.

Доларовий випуск представлено строком обігу 2 роки.

Ставка за паперами терміном 6 місяців становила 9,7% (-3 б.п.), 1 рік – 11,49% (+34 б.п.), 1,5 року – 11,47% (+17 б.п.), 2 роки – 12,34% (+25 б.п.) і 3 роки – 12,49% (+9 б.п.). Доларовий річний випуск мав ставку 3,9%.

Аукціон 21 вересня став другим після підвищення рішення НБУ підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року, а також згорнути антикризові монетарні заходи.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 14 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 1,17 млрд грн до бюджету, за паперами терміном до 1,5 року ставки зросли на 22 - 100 б.п.

Економічна правда