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Мінфін продав держоблігацій на 2 мільярди

Вівторок, 19 жовтня 2021, 18:27
 
фото нбу

Міністерство фінансів продало облігацій внутрішньої держпозики на суму 2,15 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну за підсумками аукціону 19 жовтня.

З запропонованих, два випуски були випущені у гривні терміном 1 та 2 роки. Один – доларовий, терміном 2 роки. 

Від розміщення річних гривневих цінних паперів до бюджету залучено 1,06 млрд грн, а від дворічних – 105 млн гривень. Ставки не змінились: середньозважена дохідність річних ОВДП становила 11,5%, дворічних – 12,4%.

Доларові папери принесли в бюджет 37 млн доларів з незмінною дохідністю 3,9%. 

 
мінфін

Нагадуємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 12 жовтня Мінфін залучив до бюджету 514 млн гривень.

Міністерство фінансів на аукціоні 14 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 1,17 млрд грн до бюджету, за паперами терміном до 1,5 року ставки зросли на 22 - 100 б.п.

Міністерство фінансів на аукціоні 21 вересня з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило 5 млрд грн до бюджету, за паперами терміном 1 – 3 роки ставки зросли.

Економічна правда

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