У Кремлі кажуть, що для збільшення транзиту газу через Україну Європа має більше купувати

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі близька до історичного максимуму щодо поставок газу в Європу, а для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі повинні збільшити покупку газу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Пєскова попросили прокоментувати заяву старшого радника Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амоса Хохштейна, який вимагав від РФ збільшити поставки газу в Європу через Україну.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові пану Хохштейну пояснити суть того, що відбувається, а головне, пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його", - сказав речник Путіна.

За його словами, "російська сторона на 100% і навіть більше виконує зобов'язання перед європейськими споживачами".

"Більш того, наскільки нам відомо, ми зараз близькі до історичного максимуму за обсягами поставок газу європейським покупцям", - сказав Пєсков.

"Щоб збільшити обсяги поставок газу, наприклад, після 2024 року через Україну, потрібно відповідно збільшити обсяги газу, який куплений в Європі", - додав він.

Нагадуємо:

Раніше російський "Газпром" не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України на липень попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

Російський Газпром забронював лише 0,65 млн кубометрів на добу додаткових твердих потужностей української газотранспортної системи з можливих 15 млн м3.

1 січня 2020 року сплив термін укладеного у 2009 році транзитного контракту між "Нафтогазом України" й "Газпромом".

Та газова угода була підписана керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на 5 років на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна і РФ поки не починали переговори щодо продовження транзитного контракту після 2024 року, зараз триває стадія "обміну публічними люб'язностями".