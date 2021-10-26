Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

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26 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,42 – 26,44 гривні;

Євро – 30,68 – 30,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,34 — 26,53 гривні. Євро купують за 30,47 гривні, продають за 30,76 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,41 – 26,48 гривні, євро – 30,57 – 30,69 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 26,35 гривні.

26 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 – 26,42 гривні.

25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 – 26,45 гривні.

Економічна правда