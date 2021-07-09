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Українців автоматично переводитимуть до постачальника газу "останньої надії" з 1 серпня

П'ятниця, 9 липня 2021, 09:20
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення, яке забезпечує автоматичний перехід споживачів газу до постачальника "останньої надії" – ГК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє НКРЕКП.

Ухваленим рішенням передбачається автоматична поставка природного газу постачальником "останньої надії" виробникам теплової енергії в умовах, коли виробник теплової енергії залишився без постачальника або у чинного постачальника відсутня підтверджена номінація для потреб виробника теплової енергії.

Рішення набуває чинності 1 серпня цього року.

"Це дуже важливе рішення, яке спрямоване на захист прав споживачів. Після його ухвалення всі споживачі завжди будуть забезпечені теплом, навіть якщо підприємства теплокомуненерго з якоїсь причини (немає постачальника газу і т.п.) не отримуватимуть природний газ, то автоматично його постачальником стає державна НАК "Нафтогаз України", – заявив голова регулятора Валерій Тарасюк.

Економічна правда

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газ НКРЕ Нафтогаз тепло

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