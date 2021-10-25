"Центренерго" вп’ятеро зменшило збиток за 9 місяців

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ПАТ "Центренерго" в ІІІ кварталі отримало прибуток у 436 млн грн, чим скоротило збиток за три квартали у 5 разів.

Про це повідомила пресслужба "Центренерго".

Так, у ІІ-ІІІ кварталі 2021 року прибуток становив 639 млн грн. Від початку року збиток становить 156 млн грн проти 795 млн грн збитку у І кварталі.

У компанії пояснюють, що влітку на ринку електроенергії стався стрибок споживання, що призвело до дефіциту. Його зумовили аномально високі температури та виведення в аварійні ремонти значної частини енергоблоків приватних виробників.

Внаслідок цього "Центренерго" виснажував вугільні склади, аби виробляти більше електроенергії.

У ІІІ кварталі, нагадує підприємство, відбувся стрімке зростання світових цін на вугілля та природний газ. Хоча в структурі закупівель компанії переважає ресурс державних шахт, падіння обсягу видобутку та низький рівень відвантаження спричинили зниження запасів вугілля на складах ТЕС.

Для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років, зазначили у "Центренерго" було укладено зовнішньоекономічні контракти щодо постачання вугілля з Польщі та Казахстану.

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Нагадуємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.

ПАТ "Центренерго" у 2 кварталі 2021 року отримало 203,5 млн грн чистого прибутку, за результатами першого півріччя зросла динаміка покриття збитків - чистий збиток зменшився з 794,7 млн грн до 591,2 млн грн.

За підсумками 2020 року "Центренерго" прозвітувало про 61,15 млн грн прибутку.

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Економічна правда