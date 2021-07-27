"Центренерго" зменшило чистий збиток до 590 мільйонів

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ПАТ "Центренерго" у 2 кварталі 2021 року отримало 203,5 млн грн чистого прибутку, за результатами першого півріччя зросла динаміка покриття збитків - чистий збиток зменшився з 794,7 млн грн до 591,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2 квартал 2021 року виявились позитивними, попри критичну ситуацію, що склалась у травні-червні на ринку електричної енергії.

Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на поставку вугілля з державними шахтами, оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток у розмірі 203,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія направила отриманий ресурс на поповнення запасів вугілля на складах ТЕС для успішного проходження опалювального осінньо-зимового періоду 2021/22 рр.

Станом на 1 липня на складах електростанцій накопичено 306 тис тонн палива.

"Компанія намагається робити все, щоб зайти у 4 квартал з запасами згідно графіку накопичення палива на складах ТЕС, затвердженого Міненерго", - додали в "Центренерго".

У червні цього року, згідно з рішенням загальних зборів за підсумками роботи за 2020 рік, ПАТ виплатило дивіденди акціонерам у розмірі 30,576 млн грн, в т. ч. державна частка склала 23,938 млн грн.

За 6 місяців 2021 року сплатили на користь держави до бюджетів всіх рівнів 1,425 млрд грн.

"На сьогоднішній момент, підсумовуючи негативні фактори, що склалися протягом періоду з травня по липень звітного року через глибинну системну кризу в енергетиці, компанія працює в надзвичайно складних умовах.

Перший квартал був збитковим через суттєве збільшенням обсягу виробництва електричної енергії, критичне зниження запасів вугілля на ТЕС та додаткове включення в роботу блоків на природному газі заради надання беззаперечної допомоги ОЕС України у критично важкий час екстремально низьких температур та відсутності суттєвого додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях", - йдеться у позиції компанії.

При цьому, за результатами першого півріччя зросла динаміка покриття збитків.

"Завдяки прибутковій роботі товариства у другому кварталі чистий збиток за звітний період зменшився з 794 732 до 591 197 тис. грн. Якщо динаміка прибутковості залишиться незмінною, то до кінця року можна прогнозувати вихід компанії на прибуткову діяльність", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

У ПАТ "Центренерго" заявили про зменшення обігових коштів, внаслідок чого підприємство не може належно виконувати свою ремонтну програму та накопичувати достатні запаси вугілля на складах теплоелектростанцій до опалювального сезону.

За підсумками 1 кварталу 2021 року ПАТ "Центренерго" прозвітувало про 794,7 млн грн збитку - у першому кварталі 2020 року компанія звітувала про 163 млн грн збитку.

За підсумками 2020 року "Центренерго" прозвітувало про 61,15 млн грн прибутку.

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Економічна правда