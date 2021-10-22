Данілов про причини можливої відставки глави Мінекології: Укази президента мають виконуватись всі

Роман Абрамовський, міністр екології ФОто: еп

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав причиною того, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву про звільнення, те, що не виконувались укази президента - за словами Данілова, Абрамовський сам про це говорив.

Про це Данілов сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО, відповідаючии на питання журналістів.

Журналіст заявив, що спілкувався у п'ятницю з міністром екології Абрамовським і, за його словами, міністр назвав причиною того, що подав у відставку, погану оцінку його роботи на минулому засіданні РНБО.

"Була доповідь пана міністра (Абрамовського - ред.) з приводу виконання указів президента. І він на своїй доповіді, це ж не моя, це його була доповідь, коли він сказав, що вони не зробили це, вони не зробили це, вони не зробили це...

Відповідно, було прийняте рішення РНБО звернутись до Кабінету міністрів, щоб вони розглянули це питання. От і все", - відповів Данілов.

"Треба просто працювати. Є нормативно-правовий акт, є указ президента - укази президента мають виконуватись всі. Немає значення - ти міністр, голова ОДА. Якщо ти не згоден з указом, тоді має бути певна дискусія і ми готові всі ці питання публічно проговорювати.

Але якщо ви подивитесь укази президента саме те, що стосується екологічних напрямів, ви побачите, яка їх кількість не виконується. От і все, тут немає нічого особистого", - підкреслив він.

"Якби він (Абрамовський - ред.) працював якісно і було б зовсім інше виконання указів президента, не було б такого рішення. Ми хочемо, щоб всі укази президента виконувались. Крапка", - резюмував секретар РНБО.

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Нагадуємо:

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду, заявив 15 жовтня Данілов.

Економічна правда