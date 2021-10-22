Бюджет-2022 не встиг вчасно пройти перше читання

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Верховна Рада не встигла розглянути усі правки до проєкту держбюджету на 2022 рік пленарного тижня 18-22 жовтня.

Про це відомо з трансляції засідання ВР у п’ятницю, 22 жовтня.

Згідно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховна Рада розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Після цього, уряд повинен до 3 листопада повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Голосування бюджету другому читанні бюджет завершується не пізніше 20 листопада після опрацювання комітетом.

Хоча бюджет було винесено на голосування 20 жовтня, після початку розгляду 3 тисяч правок парламентарями процес затягнувся на три дні. На 22 жовтня Рада так і не завершила їхній розгляд.

Парламент продовжить роботу з правками на наступному засіданні, повідомила заступниця спікера ВР Олена Кондратюк. Так як наступний тиждень – не пленарний, Рада може повернутися до бюджету аж у вівторок, 2 листопада.

Таким чином ухвалення бюджету може затягнутися, адже термін проходження першого читання у такому разі буде протерміновано на 13 днів.

На що чекати наступного року від бюджету? ЕП розповідала про це у статті: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради.

Розгляд правок до І читання у Раді нардепи розпочали 20 жовтня. Парламент прийняв постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Водночас ВР зняла з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття бюджету-2022.

Економічна правда