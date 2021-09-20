Один топменеджер НБУ пропонує підвищити ставку до 9% до кінця 2021 року

фоо: нбу

Члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 8 вересня одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%, водночас один топменеджер пропонує підвищити ставку до 9% до кінця року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Учасники дискусії відзначили, що інфляційний розвиток загалом відповідає базовому сценарію останнього макропрогнозу НБУ.

Загальна інфляція очікувано перебуває на двознаковому рівні під впливом як тимчасових, так і фундаментальних чинників. Одним із головних чинників такої інфляційної динаміки є збереження високого рівня цін на світових товарних ринках. Інфляція в країнах ‒ торговельних партнерах України також залишається на високому рівні, хоча в серпні з'явилися ознаки її уповільнення", - цитує прес-служба думку членів Комітету.

Члени Комітету заявили, що економіка продовжує динамічно відновлюватися.

"Попередні оцінки Держстату щодо темпів зростання ВВП у 2 кварталі 2021 року (5,4% р/р) виявилися слабшими за прогноз НБУ (7,5% р/р), втім відхилення значною мірою спричинене тимчасовими та технічними чинниками. Ділові очікування бізнесу також надалі поліпшуються", - додали в НБУ.

Зазначається, що з урахуванням такого розвитку подій члени КМП одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%.

"На їх думку, слід дотримуватися оголошеної прогнозної траєкторії облікової ставки, адже макроекономічна ситуація розвивається доволі близько до базового сценарію останнього макропрогнозу НБУ.

Фактори, які могли б зумовити зміну траєкторії процентної ставки, наразі балансують один одного. Зокрема, міцніший обмінний курс компенсує зовнішній тиск на споживчі ціни", - цитують в НБУ позицію членів Комітету.

Один із членів КМП звернув увагу, що очікування аналітиків щодо динаміки ключової ставки у 2021 році заякорені до прогнозної траєкторії НБУ, проте у 2022 році аналітики очікують вищої ставки, ніж передбачено прогнозом.

При цьому, більшість учасників дискусії погодилися, що підвищення облікової ставки до 8,5% у 2021 році зі згортанням антикризових монетарних заходів буде достатнім для послаблення інфляційного тиску і приведення інфляції до цілі 5% у 2022 році.

Натомість, на думку одного учасника дискусії, через помітне переважання проінфляційних ризиків, зокрема комбінацію зростаючого зовнішнього цінового тиску і високого внутрішнього попиту, НБУ повинен буде підвищити облікову ставку у 2021 році ще на 0,5 в. п. - до 9%.

Нагадаємо:

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

Економічна правда