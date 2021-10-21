Пенсійна реформа: Мінсоц пропонує подвоїти внески для заохочення

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Міністерство соціальної політики пропонує на старті накопичувальної системи подвоювати внески населення.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

За пропозицією міністерства, людей не будуть зобов'язувати сплачувати внески на накопичувальні пенсії власним коштом. Натоміть, у відомстві хочуть заохочувати їх це робити через 100% бонус від держави в рамках 1% від заробітної плати.

Такі пропозиції Мінсоцполітики напрацювало в результаті обговорення з Міністерством фінансів та місією Світового банку.

Наразі впровадження накопичувального рівня передбачається законопроєктом №2683-3. За ним обов’язкові внески на індивідуальні рахунки людей в розмірі 1% сплачує роботодавець (за рахунок зниження ЄСВ) на користь всіх осіб, щодо яких він є страхувальником у системі державного соцстрахування.

Водночас добровільні внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% сплачують всі застраховані особи з власної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) на умовах автозапису з правом відмови.

На індивідуальні рахунки людей, які не відмовились від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, держава перераховує додаткові стимулюючі внески в розмірі 1%.

Тобто всі застраховані особи автоматично отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідно до свого вибору.

Людина має право в будь-який час відмовитися (або поновитися) від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати. Додаткові внески від держави на індивідуальний рахунок такої людини в цьому разі припиняються.

Також пропонується що два роки проводити повторний автозапис учасників, які раніше відмовились від сплати внесків за власний рахунок. Право відмовитись за ними зберігається.

Людина на кожен свій внесок за рахунок співфінансування від держави фактично одразу отримає 100% дохідності додатково до дохідності від інвестування.

"Таким чином не відбуватиметься примусу громадян до сплати накопичувальних внесків за власний рахунок. Натомість будуть ефективні стимули до добровільної участі людей у сплаті внесків до системи та гнучкі умови розвитку системи в подальшому", – зазначили у відомстві.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вводитиме обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, не створюючи додаткового навантаження на працівників і роботодавців.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

Економічна правда