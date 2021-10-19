Закриття міжбанку: гривня стабільна

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19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,25 – 26,27 гривні;

Євро – 30,60 – 30,62 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,24 — 26,41 гривні. Євро купують за 30,39 гривні, продають за 30,70 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,30 – 26,36 гривні, євро – 30,47 – 30,59 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 жовтня на рівні 26,34 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

Економічна правда