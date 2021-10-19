Новини 19 жовтня: відставка міністра, незалежність НБУ

Про відставку міністра. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

Про потенційну відставку віцепрем'єра. На хвилі ротацій у Кабінеті Міністрів у команді влади обговорюється звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка.

Про бюджет. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021, який Рада ухвалила 8 вересня.

Про незалежність НБУ. Верховна Рада ухвалила закони щодо незалежності Національного банку, які є структурним маяком у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Про мікрокредити. Середня реальна річна процентна ставка (РРПС) за мікрокредитами, які пропонують фінансові компанії, становить 28 тисяч відсотків річних, за банківським кредитом на особисті цілі - 121% річних.

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Чому будівництво окружної дороги в Києві подорожчало втричі та коли її добудують

Велика окружна дорога в Києві будується десятиліттями. Вона була запланована ще в 1960-х роках, але частково зведена лише на правобережній частині міста. Що відбувається і чому вона втричі подорожчала за останній рік?

Перший робот у селі: дев'ять технологічних рішень для фермерів

Розумний дім, автомобілі без водіїв, штучний інтелект на заводах та господарствах. А як щодо фермерів?