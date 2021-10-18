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Гривня ослабла до євро

Понеділок, 18 жовтня 2021, 19:53
 
фото нбу

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 жовтня на рівні 26,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,56 грн (на 18 жовтня – 30,45 гривні).

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Нагадуємо:

18 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

18 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда

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