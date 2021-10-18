Гривня ослабла до євро
Понеділок, 18 жовтня 2021, 19:53
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 жовтня на рівні 26,34 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,56 грн (на 18 жовтня – 30,45 гривні).
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Нагадуємо:
18 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.
18 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.
Економічна правда
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