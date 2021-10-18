Курс валют на 18 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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18 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,34 – 26,36 гривні;

Євро – 30,52 – 30,54 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,29 — 26,47 гривні. Євро купують за 30,30 гривні, продають за 30,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,51 – 26,44 гривні, євро – 30,42 – 30,53 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 жовтня на рівні 26,34 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда