Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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18 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 – 26,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,30 – 26,32 гривні;

Євро – 30,50 – 30,52 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 — 26,45 гривні. Євро купують за 30,30 гривні, продають за 30,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,45 – 26,39 гривні, євро – 30,42 – 30,50 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 жовтня на рівні 26,34 гривні.

18 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда