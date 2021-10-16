Конгресмени з групи підтримки України стежатимуть за конкурсом в наглядову раду Нафтогазу

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Група підтримки України в Конгресі США опублікувала статтю, де зазначила, що буде уважно стежити за тим, щоб конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" пройшов у відповідності до стандартів, встановлених міжнародним співтовариством.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП з посиланням на заяву.

У заяві зазначено, що надійне корпоративне управління та прозорість є ключовими для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України, а також закликали керівництво країни продовжувати демонструвати свою прихильність необхідним реформам.

"Щоб оголосити такий конкурсний відбір, комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств повинен затвердити вимоги до кандидатів, які мають міститися в оголошенні.

Станом на 16 жовтня оголошення конкурсного відбору на посаду незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" відсутнє", - йдеться у матеріалі.

Нагадуємо:

7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижнязабезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Рада нацбезпеки та оборони доручила урядові до 31 жовтня запровадити принципи корпоративного врядування на держпідприємствах ОЕСР у НАК "Нафтогаз", їх не могли ввести з 2014 року.

Своїм указом від 28 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері". Таким чином Кабміну доручили до 31 жовтня 2021 року забезпечити реалізацію керівних принципів ОЕСР в Нафтогазі.

Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Раніше ЕП з посиланням на звернення голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля повідомила, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.