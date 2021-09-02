РНБО доручила провести у Нафтогазі за 2 місяці зміни, які не могли з 2014 року – КШЕ

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Рада нацбезпеки та оборони доручила урядові до 31 жовтня запровадити принципи корпоративного врядування на держпідприємствах ОЕСР у НАК "Нафтогаз", їх не могли ввести з 2014 року.

Про це ЕП розповів аналітик Київської школи економіки з питань корпоративного управління Олександр Лисенко.

Своїм указом від 28 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері". Таким чином Кабміну доручили до 31 жовтня 2021 року забезпечити реалізацію керівних принципів ОЕСР в Нафтогазі.

Лисенко зазначив, що принципи ОЕСР неможливо ввести одним рішення владного органу, натомість потрібно впроваджувати конкретні та прозорі процедури.

Першим кроком, який свідчитиме про початок запровадження принципів ОЕСР в Нафтогазі, може стати прозорий конкурсний відбір наглядової ради. Далі йтиметься про відбір голови та членів правління й про кожний елемент системи корпоративного урядування.

У КШЕ зауважують, що наразі в Нафтогазі ні наглядова рада, ні менеджмент не було призначено у прозорий та конкурентний спосіб. Крім того важливою є оцінка діяльності керівництва та запровадження інституту їхньої відповідальності з незалежною оцінкою діяльності органів управління.

Одним з чільних пунктів є наявність звітності компанії, зокрема про результати діяльності та про винагороду керівництва. Це має забезпечити очікувані річні результати діяльності і унеможливити випадки, коли декларується отримання мільярдних прибутків, а отримуються мільярдні збитки.

У КШЕ вважають, що термін у два місяці виглядає щонайменше "дуже оптимістично". Водночас за 2 місяці можна й чимало виконати, наприклад – провести конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради, який Кабмін оголосив ще у травні цього року.

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Нагадуємо:

Кабмін під час засідання 19 травня переобрав 5 членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" терміном до одного року.

Раніше ЕП з посиланням на звернення голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля повідомила, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.



