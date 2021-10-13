Україна може до кінця року отримати транш в 1,4 млрд доларів від МВФ – прогноз J.P. Morgan

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Україна може у жовтні-грудні цього року отримати транш МВФ у розмірі близько 1,4 млрд дол, прогнозують в J.P. Morgan.

Про це йдеться у жовтневих матеріалах EMEA EM Emerging Markets Research, якими володіє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що МВФ виплатить транш в 1,4 млрд дол в четвертому кварталі 2021 року, але розглядає можливий діапазон цієї суми від 1 до 1,5 млрд дол", - вказали аналітики J.P. Morgan.

Проте зазначається, що, враховуючи розподіл SDR (Україна отримала 2,7 млрд дол), Фонд може виплатити меншу суму.

У J.P. Morgan прогнозують, що НБУ продовжить тренд на підвищення облікової ставки і в січні-березні 2022 року вона збільшиться з нинішніх 8,5% річних до 9%, у другому кварталі - до 9,25%, а в четвертому - до 9,5%.

"Щодо прогнозу зростання української економіки J.P. Morgan не вніс зміни в свої квітневі оцінки і очікує зростання реального ВВП України в 2021 році на 4,5%, у 2022 році - на 5%.

У той же час J.P. Morgan підвищив прогноз середньорічної інфляції в Україні до 9,2% в 2021 році в порівнянні з квітневими очікуваннями на рівні 9%, а у 2022-му - до 7,8% в порівнянні з 7,3%. Аналітики вважають, що на кінець цього року інфляція складе 9,5%, а в кінці 2022 - 8%", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також очікують, що курс гривні в середньому за 2021 рік вийде на показник 27,4 грн/дол, у кінці року буде на рівні 27,5 грн/дол. Водночас у 2022 році аналітики очікують девальвацію до 27,9 грн/дол, на кінець наступного року - 28,5 грн/дол.

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