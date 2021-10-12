Гривня стабільна на закритті міжбанку
Вівторок, 12 жовтня 2021, 19:50
12 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,35 – 26,37 гривні;
Євро – 30,42 – 30,44 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 жовтня на рівні 26,35 гривні.
12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.
Економічна правда
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