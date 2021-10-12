Гривня стабільна на закритті міжбанку

12 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,35 – 26,37 гривні;

Євро – 30,42 – 30,44 гривні.

Читайте також: Гривня продовжує зміцнюватися і знову б'є рекорди. Що буде з курсом до кінця року?

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 жовтня на рівні 26,35 гривні.

12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

Економічна правда