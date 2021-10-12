Instagram тестує функцію сповіщення користувачів про збої

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В Instagram заявили, що почали тестувати функцію сповіщень про збої в додатку - минулого тижня сервіси Facebook двічі були недоступними для користувачів по кілька годин через збої.

Про це повідомляється в блозі Instagram.

"Ми тестуємо нову функцію, яка буде повідомляти вас в стрічці активності, коли у нас трапляються збій або технічні неполадки, а також коли вони будуть усунуті", - заявили в Instagram.

У соцмережі уточнили, що будуть розсилати такі повідомлення тільки у випадку масштабних проблем.

"Ми не будемо відправляти повідомлення кожного разу, коли станеться збій, але коли ми побачимо, що люди збиті з пантелику і шукають інформацію, ми визначимося, чи зможе щось подібне допомогти прояснити ситуацію", - додали там.

Зазначається, що тестування нової функції буде проводитися в США і триватиме кілька місяців.

Якщо її визнають корисною, то функція стане доступною для користувачів в інших країнах.

Нагадаємо:

Facebook, разом із Whatsapp та Instagram не працювали декілька годин. Повідомлялося, що платформи стали недоступними, адже користувачі не були коректно спрямовані системою доменних імен (Domain Name System, DNS). Система дозволяє перенаправляти користувачів на потрібну адресу. Ці налаштування контролює безпосередньо Facebook.

Фінанси засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилися на $6,7 млрд.

Facebook Inc назвала причину шестигодинного збою на своїх ресурсах Facebook, Instagram та Whatsapp – це зміни конфігурації маршрутизаторів.

Згодом користувачі знову скаржились на проблеми у сервісів, що належать компанії Facebook - Instagram, Facebook і Whatsapp.

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Економічна правда