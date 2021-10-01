Три місяці ринку землі: більше 23 тисяч угод

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Станом на 1 жовтня у рамках ринку землі укладено 23 710 угод - лідерами за кількістю угод є Київська та Полтавська області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

5093 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

"Всього заяв – 5720, із них погоджено 5057, в черзі на розгляд - 3, відмову отримали 660", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод лідирують Київська (1996) та Полтавська (1984) області.

За площею лідирують Кіровоградська (9 071, 3га) та Харківська (7 313 ,7 га) області.

Нагадуємо:

На 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

До 20 вересня у рамках ринку землі укладено 18 771 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

На 27 вересня українцями укладено 21897 земельних угод в рамках ринку землі, найбільше продавали землю традиційно на Полтавщині.

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Економічна правда