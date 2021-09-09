Проєкт держбюджету-2022 планують представити у Раді 21 вересня

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Проєкт держбюджету-2022 планують представити у Верховній Раді 21 вересня.

Про це з посиланням на затверджений графік розгляду документа повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова бюджетного комітету ВР Юрій Арістов.

За словами нардепа, розгляд проєкту держбюджету на 2022 рік має відбутись до 20 жовтня, як цього вимагає законодавство, а Кабмін має подати документ до парламенту до 15 вересня.

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Нагадаємо:

Шмигаль заявив, що проєкт державного бюджету на 2022 рік передадуть до Верховної Ради 15 вересня, тобто в останній дозволений Бюджетний кодексом день.

У Мінфіні планують на 2022 рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоров'я, близько 7,2% - по зведеному бюджету на освіту.

Уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік - ставку, зокрема, будуть робити на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання.