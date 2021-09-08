Бюджет-2022 передадуть у Раду в останній законний день

Денис Шмигаль фото: кабмін

Проєкт державного бюджету на 2022 рік передадуть до Верховної Ради 15 вересня, тобто в останній дозволений Бюджетний кодексом день.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду 8 вересня.

"15 вересня, як це передбачено законодавством, уряд направить до парламенту проєкт державного бюджету на 2022 рік", – заявив він.

Шмигаль зауважив, що документ вперше ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації на 3 роки.

"Це буде збалансований та реалістичний проєкт із чітко визначеними пріоритетами, серед яких: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура та, звичайно, соціальні програми", – розповів він.

Згідно Бюджетного кодексу, Кабінет Міністрів схвалює проект закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді та президенту не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Таким чином, у КМУ залишається тиждень для того, аби вчасно ухвалити та передати держбюджет до Ради.

Торік проєкт держбюджету-2021 проголосували на позачерговому засіданні Кабміну 14 вересня, після чого одразу передали до Ради.

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Нагадуємо:

У Мінфіні планують на 2022 рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоров'я, близько 7,2% - по зведеному бюджету на освіту.

Уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік - ставку, зокрема, будуть робити на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання.

На охорону здоров'я держбюджетом-2021 передбачено 4,3% ВВП. На освіту - 6,6% ВВП.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Економічна правда