У бюджеті-2022 планують закласти фінансування освіти на рівні 7,2% ВВП, охорони здоров'я – 4,5% ВВП

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У Мінфіні планують на 2022 рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоров'я, близько 7,2% - по зведеному бюджету на освіту.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на зустрічі зі Сторонами профспілок і Сторонами роботодавців щодо питання формування основних показників держбюджету 2022.

У діалозі також взяли участь представники Мінсоцполітики та Мінекономіки.

За словами Єрмоличева, наразі Мінфін готує проект держбюджету на наступний рік на основі схваленої Верховною Радою Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки, якою визначені основні завдання та пріоритети бюджету на наступні роки.

За його словами, завдання Мінфіну - зменшити дефіцит державного бюджету до 2024 року.

"Підготовка проєкту Державного бюджету України на 2022 рік здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу з урахуванням необхідності підготовки збалансованого та реалістичного проєкту. Відбулись дискусії з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо визначення пріоритетних напрямів фінансування.

Одним із головних пріоритетів - це обороноздатність країни, фінансування медицини та підняття заробітних плат медикам. Плануємо на наступний рік закласти по зведеному бюджету на рівні 4,5% ВВП на охорону здоровʼя", - сказав заступник міністра фінансів.

"В освітній галузі кошти повинні працювати на освіту. В наступному році планується близько 7,2% ВВП по зведеному бюджету. Ми передбачаємо можливість оновлення матеріально-технічної бази шкіл та підтримку організації якісного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти", - додав він.

"Також під час наради обговорювались основні аспекти державного бюджету на 2022 рік, а саме: проблеми виплати заборгованості заробітних плат працівників вугільної галузі, збільшення фінансування медичної галузі, виплат заробітних плат у сфері охорони здоров’я, питання формування механізму обрахунку заробітної плати педагогам, нагальні проблеми Пенсійного фонду, необхідність збільшення прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної заробітної плати", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

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Нагадаємо:

Уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік - ставку, зокрема, будуть робити на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання.

На охорону здоров'я держбюджетом-2021 передбачено 4,3% ВВП. На освіту - 6,6% ВВП.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Економічна правда