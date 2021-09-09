Двом міністрам із економічного блоку уряду загрожує відставка – джерела

Олег Уруський фото: рбк-Україна

Віцепрем'єр - міністр стратегічної промисловості та міністр соціальної політики Марина Лазебна можуть бути звільнені зі своїх посад цієї осені - загалом же станом на початок вересня мінімум 5 міністрів з різних причин можуть випасти з уряду.

Про це повідомляє "Українська правда" у своїй статті з посиланням на джерела.

Автори матеріалу зазначають, що прем'єру Денису Шмигалю наразі відставка не загрожує.

"Чинний прем’єр взагалі не робить зайвих заяв, не веде політичних ігор, не чинить жодних спроб якось медійно суб’єктивізуватися. Він – еталонний "командний гравець" в розумінні Зеленського. По-друге, Шмигаль не знає слів "ні", "не можна", "не вийде".

Якщо президент як лідер вважає, що треба в ручному режимі "знизити" ціну на бензин/газ/електроенергію, то Денис Анатолійович не буде шукати тисячу відмовок, а знайде якесь одне рішення. Часом до крику несумісне з ринковістю, ліберальними цінностями чи міжнародними зобов’язаннями, але просте й дієве.

Тому станом на зараз виглядає, що всі розмови про можливу відставку Шмигаля – це просте здригання повітря", - йдеться у статті.

У контексті змін в уряді йдеться в першу чергу про Уруського, пише УП.

Зазначається, що в міністра стратегічної промисловості дуже погані стосунки з економічним комітетом Ради, і сам Зеленський невдоволений результатом його роботи.

"Перед призначенням Уруський обіцяв зібрати стратегічні галузі типу літако- та ракетобудування і показати історію успіху. Але за весь час жодних великих рекетних проектів, авіаційних замовлень чи нових виробництв так і не з’явилось", - пише УП.

Автори матеріалу нагадують, що ще в липні керівник президентської фракції Давид Арахамія заявив про те, що Аваков восени може повернутись в уряд на пост віцепрем’єра.

"Ці слова можна розглядати і в контексті посади Уруського. Аваков зі своєї місячної прогулянки Італією уже повернувся в Україну, але жодної інформації про його повернення на Грушевського немає", - додають журналісти.

Ще один міністр із економічного блоку, який може залишити посаду, - голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

У статті йдеться, що в самому Кабміні про Лазебну відгукуються лише позитивно, а суть її проблем - зовнішня: міністерка побила горщики з главою профільного комітету Ради Галиною Третяковою, близькою до глави ОПУ, та відповідальною за соціалку в Офісі президента Юлією Соколовською.

"Насправді Лазебна з Третяковою терпіти одна одну не можуть. Там регулярні конфлікти. Я думаю, це одна з головних причин, чому Марину можуть відставити", - каже в розмові з УП один з міністрів.

"Лазебна не така вправна, як інші міністри, в мистецтві безапеляційної згоди з ідеями президента і його соратників, через що постійно має клопоти. Схоже, чаша терпіння в ОПУ переповнилась, тож Лазебній уже шукають заміну", - йдеться у статті.

Окрім Уруського і Лазебної, крісло хитається і під міністром оборони Андрієм Тараном. Претендентами на його місце називають депутатку СН Ірину Верещук, яка не приховує такого бажання, гендиректора "Укроборонпром" Юрія Гусєва та віцепрем’єра Олександра Рєзнікова, пише УП.

"На місце "четвертого" претендують одразу два міністри: культури Олександр Ткаченко та юстиції Денис Малюська. Відставка останнього, за даними джерел УП, малоймовірна. Хоч глава Мін’юсту дратує керівника Офісу президента, але сам Зеленський симпатизує Малюсьці", - резюмує видання.

Крім цього, за даними УП в президентській команді, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зараз є безпосереднім менеджером кампанії з розділення влади в Києві і головним кандидатом на посаду глави КМДА.

Нагадаємо:

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".

Арахамія також заперечив можливість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Передісторія:

Попереднє оновлення уряду відбулося менше 4 місяців тому. У травні міністром економіки став Олексій Любченко, міністром Інфраструктури Олександр Кубраков, а міністром охорони здоров'я Віктор Ляшко. 16 липня міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський.

По суті, кожен третій член уряду Шмигаля уже був відправлений у відставку: Сергій Бессараб, Ілля Ємець, Ігор Уманський, Вадим Пристайко, Ігор Петрашко, Владислав Криклій і Арсен Аваков. Відставка останнього відбулася після "розмови на чотирьох" у кабінеті Зеленського, кажуть джерела УП.