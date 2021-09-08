Уряд і IFC співпрацюватимуть у розвитку зрошувальної інфраструктури – підписали меморандум

Фото: Facebook романа Лещенка

IFC (підрозділ Групи Світового банку) і Мінагрополітики підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування іригаційних проєктів.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Інвестиції та експертиза приватного сектору сприятимуть модернізації та розвитку сектору зрошення та дренажу для кращого розкриття потенціалу аграрної галузі України на глобальному ринку та прискорення економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві заявляють, що наразі зрошувальна інфраструктура країни функціонує лише на чверть своєї потенційної потужності через тривалу відсутність інвестицій та застарілу систему водопостачання.

"Враховуючи важливість належного зрошення та дренажу для сільськогосподарського виробництва, необхідність інвестувати у відновлення цих систем є очевидною. Окрім того, нещодавно запущений ринок землі відкриває для землевласників більше можливостей інвестувати в такі дорогі технології, як зрошення", - додали у відомстві.

Зазначається, що у рамках Меморандуму IFC працюватиме з урядом України над реформуванням цього сектору, в тому числі над визначенням відповідного інституційного підходу до покращення систем зрошення та дренажу.

"IFC також підтримає уряд у розробці моделі Державно-приватного партнерства (ДПП), яке б могло ефективно задовольнити масштабні фінансові потреби сектору та залучити приватні інвестиції у виробництво зрошувальної техніки. Ці зусилля будуть узгоджені із Стратегією зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року", - пояснили в міністерстві.

"Цей Меморандум визначає базові умови структурування національного водного оператора за найвищими міжнародними стандартами корпоративного управління.

Він також створює передумови для залучення мільярдних інвестицій від приватних інвесторів, банків розвитку та іноземних державних фінансових установ у розбудову та модернізацію іригаційної інфраструктури України, - заявив міністр Роман Лещенко.

Крім цього, IFC допоможе урядові розробити план організації і функціонування національного оператора магістральних зрошувальних каналів, який відповідатиме за технічне обслуговування об'єктів зрошувальної системи.

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Економічна правда