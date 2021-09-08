Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 26,75 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,63 грн (на 8 вересня – 31,71 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 8 вересня на рівні 26,73 гривні.

8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 – 26,75 гривні.

8 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.

Економічна правда