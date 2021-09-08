Гривня стабільна на закритті міжбанку
8 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,75 – 26,77 гривні;
Євро — 31,61 — 31,63 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,69 — 26,88 гривні. Євро купують за 31,47 гривні, продають за 31,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,82 – 26,86 гривні, євро – 31,58 – 31,68 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 8 вересня на рівні 26,73 гривні.
8 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 – 26,75 гривні.
Економічна правда
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