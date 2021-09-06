В Україні подорожчала гречка та інші крупи – дані Мінагрополітики

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Закупівельні ціни на гречку у річному вимірі (з 3 вересня 2020 року по 3 вересня 2021 року) зросли на 18% (до 20 161 грн/т без ПДВ), а середня ціна гречаної крупи від виробників - на 14% (до 35,63 грн/кг з ПДВ).

Про це свідчать дані фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики станом на 3 вересня 2021 року.

Зокрема, закупівельні ціни на пшеницю (2,3 та 4 класу) у річному вимірі зросли на 16% (до 7 780, 7 685, 7 464 грн/т без ПДВ відповідно).

А закупівельні ціни на кукурудзу - зросли на 27% (до 7 007 грн/т без ПДВ).

Водночас відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+24% вище),на пшоняну крупу - 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу - 14,33 грн/кг (+20%), на ячмінну крупу - 11,20 грн/кг (+31%).

Нагадаємо:

Кабмін підтримав дві постанови щодо держпідтримки сільгоспвиробників - щодо відшкодування фермерам втрат через пошкодження посівів сільгоспкультур унаслідок надзвичайних ситуацій і щодо виділення 5000 грн/га виробникам гречки з обмеженням до 300 га.

Економічна правда