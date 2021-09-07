Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
7 вересня котирування гривні до долара на pfкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,70 – 26,72 гривні;
Євро — 31,65 — 31,67 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,69 — 26,88 гривні. Євро купують за 31,54 гривні, продають за 31,85 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,83 гривні, євро – 31,64 – 31,72 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 вересня на рівні 26,81 гривні.
7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.
6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 – 26,78 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua