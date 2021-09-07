Всі розділи
Укр / Рус

Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

Вівторок, 7 вересня 2021, 17:35
 
фото: нбу

7 вересня котирування гривні до долара на pfкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,70 – 26,72 гривні;

Євро — 31,65 — 31,67 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,69 — 26,88 гривні. Євро купують за 31,54 гривні, продають за 31,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,83 гривні, євро – 31,64 – 31,72 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 вересня на рівні 26,81 гривні.

7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.

6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 – 26,78 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 7 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 7 вересня 2021, 10:54
Курс гривні стрімко зміцнився 7 вересня 2021, 09:00
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась 6 вересня 2021, 17:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!