Курс валют на 7 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
7 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 – 26,79 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,77 – 26,79 гривні;
Євро — 31,80 — 31,83 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 — 26,91 гривні. Євро купують за 31,58 гривні, продають за 31,92 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,82 – 26,88 гривні, євро – 31,69 – 31,82 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 вересня на рівні 26,81 гривні.
6 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 – 26,78 гривні.
Економічна правда
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