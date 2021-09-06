У МЗС Росії кажуть, що "Північний потік-2" добудують за кілька днів

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У Балтійському морі провели зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Глава МЗС РФ Лавров заявив, що "Північний потік-2" добудують в найближчі дні.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG.

"6 вересня фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік - 2", після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах.

Наступним кроком стане здійснення стиковки секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, з секцією, що тягнеться з вод Данії", - йдеться у повідомленні.

"Потім будуть проведені пусконалагоджувальні роботи по другій нитці, щоб ввести газопровід в експлуатацію до завершення поточного року", - додали у компанії.

За словами міністра закордонних справ РФ,газопровід "Північний потік-2" добудують в найближчі дні.

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - цитує Лаврова "Интерфакс".

Нагадуємо:

Голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому президент США Джозеф Байден заявив, що особисто гарантує санкції на російський "Північний потік-2" у разі загрози для України через порушення з боку РФ та інших сторін.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Це означає, що Газпром повинен буде продавати свої потужності третім сторонам.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. У разі його запуску навіть наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів. Україна отримує близько 2 млрд доларів лише від транзиту щороку.

Економічна правда