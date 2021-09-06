Курс валют на 6 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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6 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,85 – 26,87 гривні;

Євро — 31,85 — 31,87 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 — 27,01 гривні. Євро купують за 31,68 гривні, продають за 32,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,94 – 26,95 гривні, євро – 31,80 – 31,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 26,93 гривні.

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.

Економічна правда