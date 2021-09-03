Курс валют на 3 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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3 вересня котирування гривні до долара на вікритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,92 – 26,94 гривні;

Євро — 31,97 — 31,99 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,87 — 27,05 гривні. Євро купують за 31,73 гривні, продають за 32,08 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,97 – 27,00 гривні, євро – 31,82 – 31,95 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,02 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 – 27,07 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

Економічна правда