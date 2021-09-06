Курс валют: гривня зміцнилась до долара та євро
Понеділок, 6 вересня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 26,93 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,97 грн (на 3 вересня – 32,01 гривні).
Нагадуємо:
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.
3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.
Економічна правда
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