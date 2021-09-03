Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,87 – 26,89 гривні;
Євро — 31,94 — 31,97 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 — 27,03 гривні. Євро купують за 31,72 гривні, продають за 32,07 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 26,97 гривні, євро – 31,83 – 31,93 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,02 гривні.
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.
Економічна правда
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