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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:15
 
фото: нбу

3 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 – 26,89 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,87 – 26,89 гривні;

Євро — 31,94 — 31,97 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 — 27,03 гривні. Євро купують за 31,72 гривні, продають за 32,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 26,97 гривні, євро – 31,83 – 31,93 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,02 гривні.

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 – 26,97 гривні.

Економічна правда

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