Курс валют на 30 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,61 – 26,63 гривні;

Євро — 30,85 — 30,86 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,51 — 26,70 гривні. Євро купують за 30,71 гривні, продають за 31,06 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,54 – 26,62 гривні, євро – 30,83 – 30,94 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 26,58 гривні.

29 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 – 26,59 гривні, до євро впав нижче 31 гривні.

Економічна правда