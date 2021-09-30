Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,56 – 26,58 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,56 – 26,58 гривні;
Євро — 30,77 — 30,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 — 26,68 гривні. Євро купують за 30,68 гривні, продають за 30,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,55 – 26,63 гривні, євро – 30,82 – 30,90 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 26,58 гривні.
30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.
Економічна правда
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