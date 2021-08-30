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Шмигаль хоче частково направити кошти від МВФ на соціальні виплати

Понеділок, 30 серпня 2021, 10:50
 
урядовий портал

Отримана цього тижня від Міжнародного валютного фонду безповоротна фінансова допомога у 2,7 мільярда доларів доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії.

Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - зауважив Шмигаль.

Нагадуємо:

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

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Економічна правда

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уряд Шмигаль МВФ пенсії зарплати

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