Шмигаль хоче частково направити кошти від МВФ на соціальні виплати
Отримана цього тижня від Міжнародного валютного фонду безповоротна фінансова допомога у 2,7 мільярда доларів доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам.
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії.
Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - зауважив Шмигаль.
Нагадуємо:
23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.
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Економічна правда
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