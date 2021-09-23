Частину спецправ запозичення від розподілу МВФ спрямують на погашення євробондів – Марченко

фото: міністерство фінансів

Мінфін конвертував у долари і євро 1 млрд спецправ запозичення із 1,9 млрд СПЗ, отриманих у рамках розподілу МВФ, для здійснення 29 вересня погашення євробондів на 1 млрд дол.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що євробонди, погасити які планують у вересні, були випущені 5 років тому під гарантії США.

"Під гарантії США були випущені облігації, ми маємо погашати. Частину SDR, отриманих у серпні, буде використано для цього", - пояснив Марченко

Коментуючи закладені в проєкт держбюджету-2022 надходження від МВФ 2,9 млрд дол для фінансування дефіциту, він зазначив, що до цієї суми включені транші за поточною програмою stand by, на продовження якої розраховує уряд.

"Ми розраховуємо, що програма буде продовжена, розраховуємо наступного року на ті перегляди, які заплановані... Розраховуємо повністю виконати програму та отримати всі ресурси від Фонду, які необхідні", - додав міністр.

За його словами, уряд налаштований на отримання чергового траншу цього року за підсумками роботи місії щодо першого перегляду програми, яка розпочалася цього тижня.

Нагадуємо:

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Отримана від Міжнародного валютного фонду безповоротна фінансова допомога у 2,7 мільярда доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам, заявляв Шмигаль.

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