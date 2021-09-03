General Motors тимчасово зупиняє 8 заводів через дефіцит мікросхем

Автовиробник General Motors у вересні призупинить більшість своїх заводів у Північній Америці внаслідок дефіциту мікросхем, адже не може задовольнити весь попит.

Про це повідомляє ВВС.

Так, компанія зачинить чотири заводи у США, три – у Мексиці та один – у Канаді. Залежно від розташування їх зупинять на термін до двох тижнів.

Раніше на схожі кроки пішли Ford та Toyota – компанії заявили, що скоротять виробництво автівок через дефіцит. Зокрема, Toyota Motor у вересні зменшить виробництво на 40%.

У General Motors кажуть, що призупинення заводів "вдарять" найбільш прибуткові моделі компанії, зокрема пікапи.

Через пандемію та високий попит на електроніку у світі стався дефіцит мікросхем. Зрештою він найбільш болісно вплинув на автовиробників – наразі вони конкурують за поставки з технологічними компаніями та виробниками побутової техніки.

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Нагадуємо:

Влада Тайваню заявила, що баланс попиту та пропозиції на ринку мікросхем для автомобілів нормалізується в останньому кварталі 2021 року.

У США вживані автівки моделей, що користуються значним попитом, через пандемію почали коштувати на декілька тисяч доларів більше за свої початкові ціни.

Світові виробники автомобілів та електроніки несуть збитки через дефіцит напівпровідників.

Економічна правда